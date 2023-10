Verkehr in Wachtberg Hubbel auf der Gimmersdorfer Straße sind weg

2022 erfolgte dann auch der Ausbau. Integraler Bestandteil war ein Zebrastreifen sowie zwei neue Fahrbahnanhebungen: Diese weniger steilen Rampen dienten seitdem vor allem Fußgänger am Zebrastreifen als Querungshilfe, so Teichner. Aus seiner Sicht haben die neuen Hubbel auch eine günstigere Lage als die alten, „da der gewünschte geschwindigkeitsreduzierende Effekt dort eintritt, wo er auch gebraucht wird – nämlich unmittelbar am Familienzentrum und am Übergang vom locker bebauten Gewerbegebiet zur geschlossenen Wohnbebauung.