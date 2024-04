Tempo 100 im Naturschutzgebiet Verkehrsschilder auf dem Rodderberg sorgen für Diskussionen

Wer die Rolandstraße in Richtung Wanderparkplatz auf dem Rodderberg hinauffährt, dem dürfte das Ortsendeschild Niederbachem sowie das Schild, das auf den Ende von Tempo 30 hinweist, vielleicht aufgefallen sein. Wenn man jetzt die Beschilderung weiterdenkt, wie das eine Niederbachemerin getan hatte, würde das nach Laienverständnis in der Konsequenz bedeuten: Laut besagter Beschilderung und der Straßenverkehrsordnung gilt nach dem Ortsendeschild auf der Rolandstraße fortan Tempo 100 als zulässige Höchstgeschwindigkeit. Und das auf mehreren Hundert Metern der Rolandstraße in Richtung Naturschutzgebiet Rodderberg und dem dortigen Wanderparkplatz an der Einmündung der Römerstraße. Dort wird die Straße dann auch zur "Anliegerstraße".