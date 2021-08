Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen : E-Bike-Fahrerin bei Unfall in Wachtberg-Adendorf schwer verletzt

Wachtberg-Adendorf Bei einem Verkehrsunfall ist eine E-Bike-Fahrerin am Dienstagmorgen schwer verletzt worden. Sie wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Am Dienstagmorgen ist eine E-Bike-Fahrerin auf der Landstraße 123 in Höhe Wachtberg-Adendorf bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 7 Uhr war die 43-Jährige laut Polizei in Richtung Arzdorf unterwegs. Ersten Ermittlungen zufolge wollte sie nach links in einen Feldweg einbiegen. Dies hatte die Frau nach dem derzeitigen Sachstand auch mit dem Ausstrecken eines Armes angezeigt.