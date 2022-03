Vier Tiere sind wohlauf : Vermutlich ausgesetzte Meerschweinchen in Berkum gefunden

Berkum Spaziergänger finden in einem kleinen Waldstück vier Meerschweinchen und bringen sie dem Tierschutzverein Wachtberg. Der verweist darauf, dass es sich beim Aussetzen von Tieren um einen Straftatbestand handeln kann.

„Wo fehlen gleichzeitig vier Meerschweinchen?“, fragt der Tierschutzverein Wachtberg und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Gefunden wurden die Tiere in einem kleinen Waldstück in der Nähe des Tennisvereins an der Oberdorfstraße in Berkum. Infolge der nächtlichen Minustemperaturen waren die kleinen Fellknäuel unterkühlt. Die Finder bugsierten die Kleinen in ihre Hundetransportbox im Auto und riefen die Tierschutzhandynummer ☎ 01516/1 68 95 37 an. „Wir konnten gleich eine Pflegestelle vermitteln“, sagte Stefan Hinz, der erste Vorsitzende des Tierschutzvereins Wachtberg. Er hatte den Hilferuf um 8.40 Uhr angenommen.