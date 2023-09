Mehrere Verletzte Vier Autos verunglücken bei Unfall bei Berkum

Vier Personen wurden am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf dem Wachtbergring zwischen Villip und Berkum verletzt, an dem insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt waren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren drei Fahrzeuge hintereinander fahrend in Richtung Berkum unterwegs, als das erste Auto in einem Feldweg nach rechts abbiegen wollte und dafür abbremste.