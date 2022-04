Brauchtum in Wachtberg : Villip tanzt in den Mai

Villip tanzt in den Mai

Brauchtum in Wachtberg

Das Maikönigspaar Dennis Krupp (l.) und Anja Esser sowie Junggeselle Fabian Schäfer kündigen das Maifest auf dem Kirchplatz in Villip an. Foto: Petra Reuter

Wachtberg Maibäume und Majestäten: Die Wachtberger feiern wieder den Wonnemonat. Und freuen sich darauf.

Nach langer Pause kündigte der Junggesellenverein Eintracht Grün-Weiß Villip wieder ein Maifest für das ganze Dorf an. Einschränkungen durch die Pandemie erwartete das Maikönigspaar Anja Esser und Dennis Krupp auf dem Kirchplatz in diesem Jahr eher nicht. Bis zum Abend wollen die Aktiven einen 20 Meter hohen Maibaum mit Muskelkraft und mithilfe von Leitern in die Halterung auf dem Kirchplatz stellen – wenn das Wetter mitspielt.