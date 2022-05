Verkehrskonzept in Wachtberg : Villiper Ortsausschuss will für mehr Sicherheit auf Schulwegen sorgen

Ein Pkw fährt direkt neben einem Tempo-30-Schild hinter dem Ortseingang von Villip schnell auf die Grundschule zu. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Villip Die Lokalpolitik in Wachtberg-Villip will die Verkehrssituation verbessern. Tempo 30, Fahrbahnverengungen und breitere Gehwege könnten für mehr Sicherheit in Schulnähe und auf mehreren Abschnitten der Villiper Hauptstraße sorgen.



Auf der letzten Sitzung des Villiper Ortsausschusses haben die Lokalpolitiker mehrere Gefahrenstellen im Verkehr in den Blick genommen. Laut dem Beigeordneten Swen Christian könnte die Sanierung der Holzemer Straße Mitte Juli fertig sein, wenn es seitens der Bauunternehmen nicht zu Engpässen kommt. Mira Schwarzenberger (Unser Wachtberg) bemängelte aber die Schulwegsicherung für die Kinder der Villiper Grundschule. So sei in Abschnitten der Holzemer Straße und des Scharfensteinpfads der Gehweg auf beiden Seiten zu schmal oder gar nicht vorhanden. Autofahrer und Kinder seien dort oft sehr schnell unterwegs, weshalb es zu gefährlichen Situationen komme. Albert Schmitz (CDU) wünschte sich Verbesserungen am Ortseingang von Villip in Schulnähe. Ein Tempo-30-Schild kurz hinter dem Ortseingang und ein Hinweis auf die Schule würden häufig ignoriert. Schmitz schlug deshalb vor, ein Hindernis wie zum Beispiel eine Fahrbahnverengung zu bauen, um die Autofahrer auszubremsen.

Eine weitere Gefahrenquelle für schwächere Verkehrsteilnehmer sei ein Abschnitt im unteren Teil der Viliper Hauptstraße, sagte Ulf Hausmanns (Unser Wachtberg). Dort seien die Bürgersteige so schmal, dass sie weder mit Kinderwagen noch mit Rollator oder Rollstuhl nutzbar wären. Er schlug vor, den Fußgängerbereich wenigstens auf einer Seite zu erweitern.

Der Ortsausschuss fasste verschiedene Empfehlungsvorschläge für die weiteren politischen Gremien zusammen. Einstimmig entschied sich der Ausschuss für eine Empfehlung, die Tempo-30-Lücke von der Schule bis zur Hauptstraße zu schließen.

Außerdem empfahlen die Lokalpolitiker, ebenfalls unisono, bei Baumaßnahmen auch die Engstellen an der Holzemer Straße zwischen dem Hotel Görres und der Volksbank sowie am ehemaligen Zweirad Künzel auf der Höhe der Gimmersdorfer Straße 17 zu berücksichtigen.

Abschließend sprach sich das Gremium dafür aus, die Verkehrssituation in diesem Bereich Villips insgesamt zu überprüfen. Denkbar sei laut Tobias Teichner (CDU), falls möglich, eine studentische Arbeit zu diesem Thema. „Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht“, sagte Teichner. Der Vorschlag zum Kreisverkehr am Einkaufszentrum habe ebenfalls auf einer solchen Arbeit beruht.

Beschwerden zu Breitbandausbau in Holzem

Albert Schmitz (CDU) sprach außerdem Beschwerden von Holzemern wegen des geplanten Breitbandausbaus an. So hätten einige Bürger aus dem Ort bei der bn:t Interesse angemeldet. Dort habe man ihnen zugesagt, dass sich in den nächsten Tagen ein Mitarbeiter melden würde. Das sei jedoch nicht geschehen. Zeitgleich würde auf Rückfrage nach dem Sachstand des Netzausbaus in Holzem seitens der bn:t behauptet, es gäbe zu wenig Interessenten, so Schmitz. Teichner bestätigte solche Beschwerden aus seinem eigenen Umfeld, berichtete aber auch von einer am Freitag, den 6. Mai, um 19 Uhr geplanten Informationsveranstaltung des Unternehmens. Da das Dorf nicht über einen größeren Saal verfügt, wird die Veranstaltung laut dem Vertriebsleiter der bn:t, Nikolaos Pantios, unter dem Carport im Heidegartenweg 1a stattfinden.