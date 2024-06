Per Webcam zugucken Turmfalken-Nachwuchs in Wachtberg ist geschlüpft

Beobachten lassen sich derlei Fütterungen derzeit regelmäßig über die Turmfalken-Webcam des Nabu, welche an der Lagerhalle des Obstbauern angebracht ist und einen 24-Stunden-Livestream überträgt. In einem Webcam-Tagebuch dokumentiert der Naturschutzbund auf seiner Webseite zudem die wichtigsten Ereignisse in den Nistkästen. Nachdem es genau zur Brutzeit technische Probleme gegeben hatte, verkündete der Nabu am 22. Mai: „Wir sind wieder online und freuen uns sehr über sechs geschlüpfte Küken.“ Wie aus den Aufzeichnungen hervorgeht, soll das erste Junge bereits am 15. Mai geschlüpft sein.