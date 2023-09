Jaqueline Bloem aus Züllighoven Wachtbergerin ist Kandidatin bei „The Voice of Germany“

Wachtberg-Züllighoven/Bonn · Anny Ogrezeanu aus Villip gewann die Castingshow „The Voice of Germany“. Nun ist Jaqueline Bloem aus Züllighoven dabei. Als Frontfrau von Jacky and the Two Strokes ist sie in Wachtberg und Umgebung längst keine Unbekannte mehr.

14.09.2023, 20:12 Uhr

Jaqueline Bloem tritt bei „The Voice of Germany“ auf. Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski

Von Maximilian Mühlens

