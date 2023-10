„The Voice of Germany“ Wachtbergerin Jaqueline Bloem kommt eine Runde weiter

Ronan und Shirin waren nach Jackys Performance vom Gesang und auch von der Bühnenpräsenz der 34-jährigen Grundschul-Pädagogin völlig überzeugt. Sie sang „All of me“ von Frank Sinatra. „Du holst die Leute ab und du weißt, was du auf der Bühne tust“, wertete Shirin. Ronan versprach ihr, sie aus ihrer Komfortzone Jazz und Country rauszuholen und sie mit seiner Songauswahl zu überraschen. Am Ende hatte Keating das bessere Ende für sich. Überglücklich fiel Jaqueline Bloem nach der Entscheidung ihren Liebsten backstage in die Arme.