Einbruch in Wachtberg-Adendorf : Polizei stellt mutmaßliches Fluchtauto der Geldautomaten-Sprenger sicher

Diesen hoch motorisierten Mercedes AMG konnte die Polizei in Rheinland-Pfalz sicherstellen. Foto: Polizei Bonn

Wachtberg-Adendorf Nach der Geldautomatensprengung in Adendorf hat die Polizei das mutmaßliche Fluchtauto in Rheinland-Pfalz entdeckt. Inzwischen gehen die Ermittler von bis zu sechs Tätern und einem zweiten Fluchtfahrzeug aus.



Nach der Geldautomatensprengung in Wachtberg-Adendorf kann die Polizei Bonn einen ersten Ermittlungserfolg vermelden. Nur einen Tag später konnten Beamte im Kreis Ahrweiler ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug sicherstellen.

Bislang unbekannte Täter hatten am Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr den Geldautomaten der Volksbank Euskirchen in Wachtberg-Adendorf gesprengt. Bei der Tat entstand ein erheblicher Schaden an der Bankfiliale in der Töpferstraße. Das zuständige Kriminalkommissariat 22 der Bonner Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf. „Nach dem derzeitigen Sachstand waren am Tatort fünf bis sechs Täter aktiv, die möglicherweise auch einen zweiten Wagen zur Flucht nutzten. Am 14.10.2021 (Donnerstag, Anm. d. Red.) wurde das beobachtete, mutmaßliche Fluchtfahrzeug in Rheinland-Pfalz aufgefunden und sichergestellt. Es handelt sich um einen schwarzen Mercedes GT / AMG mit französischer Zulassung“, teilte die Polizei am Freitag mit. Das Fahrzeug sei auf einem Wirtschaftsweg in der Nähe von Westum/Löhndorf im Kreis Ahrweiler gefunden worden - mehr als 20 Kilometer vom Tatort entfernt.

Geldautomat in Wachtberg-Adendorf gesprengt: Zeugen hatten Fluchtfahrzeug beobachtet

Ein solches Fahrzeug hatten Zeugen in der Tatnacht auch gesehen. Besonders auffallend sei ein Spoiler des Fahrzeugs gewesen - der gefundene Wagen verfügt über einen solchen Spoiler. Eine 70-jährige Anwohnerin, die in unmittelbarer Nähe wohnt, hatte die Täter sogar aus ihrem Fenster beobachten können. „Ich habe nach dem ersten Knall aus dem Fenster geschaut und sah dann drei dunkel gekleidete Personen mit Stirnlampen und Masken, die die Bank betraten“, berichtete sie unserer Redaktion. Mit der ersten Explosion hätten die Täter die Eingangstüre aufgesprengt. Kurz danach habe es einen zweiten Knall gegeben, dabei sei der Geldautomat in die Luft geflogen. Gegenüber der Bank, in der Eifelstraße, soll ein weiterer Unbekannter in einem hochmotorisierten Fahrzeug gewartet haben. „Die haben kaum ein Wort miteinander gesprochen, das ging alles ganz schnell“, so die 70-Jährige. Die Täter hätten Gas gegeben und seien Richtung Eckendorf/A61 geflohen. Kurz danach hätte man sogar noch den Reifenabrieb auf dem Asphalt gesehen, so die Zeugin weiter.

Geldautomat gesprengt: Polizei prüft Zusammenhang mit aufgebrochener Garage

Der von der Polizei gefundene Wagen habe einen kaputten Reifen haben und im Karosseriebereich „deutlich erkennbare Schäden“. „Des Weiteren wird zurzeit geprüft, ob ein Zusammenhang mit dem Aufbruch einer Garage am Sportplatz im rheinland-pfälzischen Bell besteht. Hier wurde nach den aktuellen Ermittlungen möglicherweise eines der späteren Fluchtfahrzeuge vorübergehend untergestellt“, so die Ermittler weiter. Bell liegt bei Mendig im Landkreis Mayen-Koblenz.

Die Polizei fragt deshalb: „Wer hat in Zusammenhang mit der geschilderten Tat und/oder dem aufgefundenen, beschädigten Sportwagen Beobachtungen gemacht, die mit der Tatausführung in Zusammenhang stehen könnten? Wer hat Beobachtungen zu einem möglichen weiteren Fahrzeug gemacht ? Wer hat im Bereich des Sportplatzes in Bell Beobachtungen mit einem möglichen Bezug zu dem dargestellten Sachverhalt gemacht?“. Hinweise nimmt die Polizei unter 0228 / 150 entgegen.