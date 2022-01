Anwohner sind ohne Wasser : Wasserrohrbruch in Adendorf

Adendorf Ein Wasserrohrbruch an einer der Hauptleitungen in Wachtberg-Adendorf sorgt aktuell für einen Einsatz des Versorgungsunternehmens Enewa. Währenddessen bleibt bei den Anwohnern der Wasserhahn momentan trocken.

In der Töpferstraße, der Hauptdurchgangsstraße in Adendorf repariert die Enewa zurzeit einen Wasserrohrbruch. Auf der Höhe der Bushaltestelle Adendorf Drehwerk bemerkten Anwohner am Sonntagabend in einer Baumscheibe austretendes Wasser und informierten den Netzbetreiber. Mit Blick auf die geringe Menge austretenden Wassers und um eine fachgerechte Reparatur bei Tageslicht zu ermöglichen rückte unter der Leitung der Enewa am Montagmorgen schweres Gerät an.