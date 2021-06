An Sportplatzzugang : Kinder bringen Buntspechtküken in Wachtberg in Gefahr

Kinder bringen Buntspechtküken in Wachtberg in Gefahr

Adendorf Zwei Buntspechte nisteten an einem Sportplatzzugang in Wachtberg-Adendorf. Als das frisch geschlüpfte Küken lauthals nach Nahrung schrie, wurde ihm das fast zum Verhängnis.

Viele wunderten sich, warum sich ein Buntspechtpaar ausgerechnet den eher unruhigen Zugang zum Sportplatz im ehemaligen Töpferort ausgesucht hatte, um seine Höhle – noch dazu in Augenhöhe - in einen Weidenstamm zu treiben. Solange das Küken im Ei wuchs und somit keinen Pieps von sich gab, maß kaum jemand der etwas mehr als hühnereigroßen, kreisrunden Öffnung im Stamm Bedeutung zu. Als der Nachwuchs jedoch schlüpfte und der Nesthocker kurze Zeit später ohne Unterlass lauthals Nahrung forderte, wurde ihm das beinahe zum Verhängnis.

Auf dass dem Küken kein weiteres Ungemach widerfährt, informierte die im Tierschutz aktive Sportplatznachbarin die Bewohner der direkt umliegenden Häuser und die ihr bekannten Hundebesitzer, deren täglicher Gassiweg an der tierischen Behausung vorbeiführt. „Alle haben ein bisschen mit aufgepasst, damit die Vögel ihre Ruhe haben“, so Güpkens. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Zum Wochenende hörte man das zwitschernde Zwiegespräch zwischen fütternden Eltern und herangewachsenem Küken erstmals außerhalb der Behausung in den umliegenden Gärten. In der Höhle ruft zurzeit niemand mehr nach Futter. Damit dürfte der Vogel im wahrsten Sinne des Wortes ausgeflogen sein.