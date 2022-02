Einsatz in Wachtberg-Adendorf : Eltern attackieren Polizisten bei Festnahme von 28-Jährigem

Adendorf In Wachtberg-Adendorf haben Eltern Polizeibeamte attackiert, die ihren Sohn festnehmen wollten. Der 28-Jährige hatte sich in der Wohnung seiner Eltern versteckt und wurde polizeilich gesucht. Kurzzeitig gelang ihm die Flucht.

Gegen 9.30 Uhr waren am Samstag Polizisten zu einer Wohnung gefahren, in welcher der 28-Jährige sich versteckt hielt. Er wurde mit Haftbefehlen gesucht, die aufgrund von Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie Trunkenheit am Steuer ausgestellt worden waren. Die Eltern hatten die Polizisten zunächst in die Wohnung gelassen. Laut Polizei versuchten beide dann aber vehement zu verhindern, dass die Beamten das Zimmer betraten, in dem der 28-Jährige sich versteckte.