Auf einmal standen die Bauarbeiter vor der Tür Ärger um den Glasfaser-Ausbau der Telekom in Wachtberg

Für Wolfgang Beth ist das große Problem an den Arbeiten: „Es hat im Vorfeld keine Information für die Anlieger stattgefunden, wann wo was passiert.“ Für Beth, der in einem Mehrfamilienhaus an der Austraße wohnt, hatte das in seinem Fall unliebsame Konsequenzen. Am 29. April, einem Samstag, um 7.45 Uhr hatten nach seiner Schilderung Arbeiter begonnen. „Das war eine Unverschämtheit“, so Beth: „Ich wusste überhaupt nicht, was los war.“ Unglücklicherweise hätten die Arbeiter auch die Zufahrt zum Hof so mit Erdreich und Steinen zugesetzt, dass praktisch den ganzen Tag kein Durchkommen mehr war: „Im Hof sind Stellplätze für drei Autos“, schildert Beth.