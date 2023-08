Feiern in Wachtberg Mehlemer Straße wird zur Erlebnismeile

Das wollen jetzt auch andere Vereine wie die Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft und die Karnevalsgesellschaft Rot-Gold 1953 nutzen, um sich auf der Bühne oder hinterm Grill und am Zapfhahn quasi vorzustellen. Schließlich hatten die beiden Pandemie-Jahre dem Miteinander im Ort schwer zugesetzt. Davon konnte beispielsweise die Löschgruppe Niederbachem ein trauriges Lied singen, deren bis dato höchst erfolgreiche Jugendfeuerwehr-Arbeit unter zahlreichen Abgängen litt: „Daher ist das Bachemer Fest jetzt so etwa wie in Kick Off nach Corona“, brachte es Benjamin Budinger auf den Punkt.