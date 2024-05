Einsatz an Hans-Dietrich-Genscher-Schule: Polizei gibt Entwarnung nach Großeinsatz an Wachtberger Schule

Fast zeitgleich gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass sich ein Schüler mit einem Messer in der Hans-Dietrich-Genscher-Schule aufhalten soll. Daraufhin wurde Amokalarm in der Gemeinschaftshauptschule ausgelöst. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus und riegelte das Areal weiträumig ab. Auch ein Hubschrauber und eine Drohne waren im Einsatz. Schüler und Lehrer blieben in ihren Klassenräumen, während Einsatzkräfte das Gebäude durchsuchten. Auch in der benachbarten Grundschule warteten die Schüler mit ihren Lehrern in den Klassenräumen. Vor den Schulgebäuden versammelten sich besorgte Eltern.