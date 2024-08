Ausblick auf das Siebengebirge Wachtberger bauen Aussichtsplattform in Eigenregie

Wachtberg-Villiprott · Das Siebengebirge wird noch mal so schön, wenn man es gut sehen kann. So haben eine Handvoll Ruheständler nun eine Aussichtsplattform in Villiprott gebaut. Sie wissen, warum sich die Arbeit gelohnt hat.

03.08.2024 , 08:00 Uhr

Auch die Infotafel ist schon fertig: (v.l.) Peter, Hans-Werner und Klaus Kühlwetter sowie Karl-Heinz Müller auf der kleinen Aussichtsplattform in der Nähe des Sportplatzes Villiprott. Foto: Petra Reuter

Von Petra Reuter