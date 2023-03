Digitalisierung der Gemeinde Wachtberg arbeitet an einer neuen Internetseite

Nach der letzten Vorstellung des Vorhabens im Juni 2022 hat die Gemeinde zusammen mit dem kommunalen IT-Dienstleister Regio IT laut der Verwaltung folgenden Fahrplan für die Digitalisierung der Gemeinde erstellt: Parallel zur Entwicklung der neuen Internetseite wird eine Software für die Organisation und Verwaltung elektronischer Dokumente eingebaut, die künftig möglichst papierloses Arbeiten ermöglichen soll. Außerdem wurde ein Service-Portal von Regio IT zur Digitalisierung der Arbeitsabläufe der Gemeinde ausgewählt, das künftig in Wachtberg eingesetzt werden soll. Zum genauen Zeitplan und den Details der Planung kann sich die Verwaltung noch nicht äußern, teilte Sprecherin Margrit Märtens auf Nachfrage mit.