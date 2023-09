Diskussion über Neubau Architekten sind gegen Abriss des Wachtberger Rathauses

Also besser gleich abreißen? Einer, der das Gebäude an der Rathausstraße in Berkum so gut kennt wie kein anderer, ist Professor Kay Künzel, Architekt mit eigenem Büro „raum für architektur“ in Villip. Er hatte das Rathaus 2009 für seine Masterarbeit zum Thema „Projektentwicklung energetische Sanierung kommunaler Verwaltungsgebäude“ beispielhaft untersucht. Im eigenen Büro ist Künzel seit 20 Jahren auf nachhaltiges und energieeffizientes Bauen spezialisiert. „Das ist Panikmache“, sagt Künzel auf die GA-Anfrage zum Thema Schadstoffe. „Wir haben in Wachtberg auch schon Schulen und Kitas saniert. Das ist alles die gleiche Bauweise.“