Feuerwehreinsatz in Arzdorf Wohnhauskeller in Wachtberg unter Wasser

Am späten Samstagabend ist vermutlich infolge des starken Regens und Hagels am Mittag in einem weiteren Haus in Wachtberg ein Schaden eingetreten, bei dem die Feuerwehr zum Einsatz kam. Im Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Betriebs an der L 123 in Arzdorf war der Keller vollgelaufen. Rund 70 cm hoch hatte das Wasser im Untergeschoss gestanden, schätzte die Feuerwehr vor Ort.