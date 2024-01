Schilderposse an der L 123 Aufgeschütteter Gehweg bei Adendorf bleibt gesperrt

Ein Ließemer Bürger, der regelmäßig auf der L 123 in Richtung Meckenheim unterwegs ist, ärgert sich seit Monaten über die kleine Baustelle unmittelbar an der Landstraße bei Adendorf. Ein offensichtlich provisorisch angelegter Fußweg, der als eine Art sicherer Lückenschluss für Fußgänger zwischen zwei leicht versetzten Wirtschaftswegen entlang der Landstraße sorgen soll, ist mit Baken und Schildern gesperrt. „Das riecht nach einer Bürokratieposse“, ärger sich der Ließemer. In der Tat ist diese von ihm angesprochene „Posse“ nicht neu, der GA hatte bereits im August über den Fall berichtet. Kurz gesagt geht es um den Versuch der Wachtberger Verwaltung, möglichst unbürokratisch und mit vergleichsweise wenig Kostenaufwand eine sichere Lösung für Verkehrsteilnehmer zu schaffen, die zu Fuß oder auf dem Rad unterwegs sind, L 123 zu queren. Doch dabei spielte der Landesbetrieb Straßen.NRW, der für Maßnahmen auf und an der Landstraße zuständig ist nicht mit.