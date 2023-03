Geflüchtete in Wachtberg Mit persönlichen Porträts auf Wohnungssuche

Aufnahmequote

Die Gemeinde Wachtberg hat die landesweiten Quoten für die Aufnahme von Geflüchteten noch nicht erfüllt. Laut Zahlen, die in der Sitzung des Sozialausschusses am 15. März vorgestellt wurden, befinden sich 250 Flüchtlinge im Asylverfahren, laut Verteilungsquote müsste die Gemeinde aus dieser Gruppe noch weitere 47 Personen aufnehmen. Laut Integrationsschlüssel sollten in Wachtberg außerdem 301 Personen wohnen, deren Asylverfahren anerkannt wurde. Um diese Quote zu erfüllen, müsste die Gemeinde noch 115 Personen aufnehmen. Zurzeit wohnen 86 anerkannte Flüchtlinge in öffentlichen Unterkünften, die in eine eigene Wohnung umziehen könnten. Laut Statistik sind ein Drittel aller Geflüchteten, die zurzeit in Wachtberg wohnen, Kinder und Jugendliche im Alter bis 17 Jahren.

Bei der Wohnungssuche haben es die Menschen aus der Ukraine offenbar leichter. Aktuell leben laut Verwaltung 145 Ukrainerinnen und Ukrainer privat bei Wachtberger Bürgern oder haben eine Wohnung gemietet. Die Bezirksregierung Arnsberg hat der Gemeinde außerdem 33 Flüchtlinge aus der Ukraine zugewiesen, die in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht sind.