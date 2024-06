Beratung zur neuen stromsparenden Straßenbeleuchtung Das erwartet die Wachtberger in den Ausschüssen

Bürgermeister vor Ort heißt es in Arzdorf am Dienstag, 25. Juni, ab 17 Uhr am Feuerwehrhaus, Antoniusweg 12, sowie am Dienstag, 2. Juli, ab 17 Uhr im Gimmersdorfer Dorfsaal, Kommunalweg 5b. Der Ortsausschuss Berkum tagt am Donnerstag, 27. Juni, ab 19 Uhr im Rathaus. Auch der Gemeinderat kommt noch einmal zusammen: am Donnerstag, 4. Juli, ab 18 Uhr. Alle Sitzungen sind öffentlich. Mehr auf www.wachtberg.de.