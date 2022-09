„Neu-Marokko“ in Wachtberg : Ausstellung zeigt die Geschichte des Kulturtempels Köllenhof

„Neu-Marokko“ in Wachtberg

Tobias Teichner zeigt in der Ausstellung zum Köllenhoffest, wie die Anlage in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts ausgesehen hat. Foto: Petra Reuter

Wachtberg-Ließem Jürgen Krieg und Tobias Teichner haben erstmals Daten, Fotos und Grundrisse der in den 60er Jahren entstandenen Köllenhof-Siedlung zusammengestellt. Erinnerung an Neu-Marokko, das seinen Namen durch die weiße Silhouette bekam.

Anlässlich des Köllenhoffests der CDU haben Jürgen Krieg und Tobias Teichner erstmals gemeinsam aufbereitete Daten, Fotos und Grundrisse der in den 60er Jahren entstandenen Siedlung ausgestellt. Viele Informationen und Hintergründe beleuchteten das Bild der Entstehung, aber auch das Zusammenwachsen der Gemeinschaft der alteingesessenen Ließemer und der damals Zugezogenen. Krieg und Teichner wollen ihre Arbeit fortsetzen.

Eine Zeit starker Veränderungen sei die Bauzeit der Siedlung vor allem deshalb gewesen, weil durch den Hauptstadtstatus der Stadt Bonn viele Beamte nach Wachtberg zogen, erzählte Teichner. Er selbst war in dieser Siedlung groß geworden und kannte die Situation der Neuen aus erster Hand. Die im selben Zuge gebaute Kreisstraße K 14 zerschnitt das Dorf zusätzlich optisch und faktisch fast komplett in den alten und neuen Teil Ließems. So blieben sich Alt-Ließemer und Neu-Ließemer eine Zeit lang recht fremd.