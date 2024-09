Auszeichnung für Ehrenamtler Paul Giersberg „Mir war es immer wichtig, etwas für mein Wachtberg zu machen“

Paul Giersberg ist Jahrgang 1940. Bereits mit zehn Jahren trat er in die katholische Jugend ein, 1955 in die Ortsfeuerwehr, wurde Oberfeuerwehrmann, Brandmeister und Löschgruppenführer. An die Fortbildungslehrgänge, die in Warendorf stattfanden, erinnert er sich: „Wir haben die Pausen in den Pferdeställen des Landgestüts verbracht.“ Er habe dabei Halla, die legendäre Stute des Olympiasiegers Hans Günter Winkler, gesehen.