Wachtberg-Villip : Autofahrer gerät ins Schleudern und fährt gegen einen Baum

In Villip ist der Fahrer eines Porsches gegen einen Baum gefahren. Foto: Max Mühlens

Villip Am Freitag gab es in Wachtberg einen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Porsches geriet ins Schleudern und stieß mit einem Baum zusammen. Der Baum fiel dabei auf ein Haus.

Am Freitagabend kam es in Wachtberg-Villip zu einem Verkehrsunfall. Nach GA-Informationen wollte der Fahrer eines Porsches aus der Straße „Im Wiesengrund“ raus fahren, als er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das Auto prallte gegen einen Baum und kam an einem Abhang zum Stehen. Der Baum wurde bei dem Zusammenprall entwurzelt, sodass er halb auf ein Haus stürzte.