Alkoholtest bei Polizekontrolle 40-Jährige fährt mit 3,2 Promille durch Wachtberg

Eine 40-jährige Autofahrerin ist am Dienstagabend mit rund 3,2 Promille durch Wachtberg gefahren. Mehrere Zeuginnen und Zeugen seien gegen 20 Uhr auf die Frau aufmerksam geworden, weil sie in Schlangenlinien und auffällig langsam in Richtung von Berkum gefahren sei, teilte die Polizei am Mittwochvormittag mit.