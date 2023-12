Spinnenbagger im Einsatz Was es mit den Baggerarbeiten am Mehlemer Bach auf sich hat

Was hat es mit den Baggerarbeiten am Mehlemer Bach gegenüber vom Dächelsberg bei Oberbachem auf sich? Das interessiert auch auch die Mitglieder des Ortsausschusses in Niederbachem. Schließlich fiel der markante, „hochbeinige“ Schreitbagger, der noch vor kurzer Zeit am Bachlauf unmittelbar an der Landstraße 123 im Einsatz war, vielen Passanten auf. Ein solcher Schreitbagger, auch Spinnenbagger genannt, wird für Arbeiten im Stand genutzt. Durch die vier Schreitbeine steht er auch in schwierigem Gelände oder im Flussbett sicher.