Großbaustelle in Wachtberg-Villip : Bauarbeiten auf der Holzemer Straße verzögern sich

Die Holzemer Straße wurde im Bereich der beiden neuen Haltestellen "Wachtbergweg" auf eine Fahrspur verengt. Foto: Maximilian Mühlens

Wachtberg-Villip Die Sanierungsarbeiten auf der Holzemer Straße in Wachtberg-Villip verzögern sich. Eigentlich hätten die Arbeiten bis Mitte Juli abgeschlossen werden sollen. Nun gibt es allerdings ein neues Datum für die Fertigstellung.



Von Maximilian Mühlens

Dass die Straßensanierung der Holzemer Straße zwischen Villip und Holzem in großen Schritten voranschreitet, ist am Baufortschritt deutlich zu sehen. Auf Villiper Seite sind bereits die Gehwege und auch die beiden Haltestellen „Wachtbergweg“ nahezu fertiggestellt. Eigentlich hatte die Gemeinde geplant, dass die rund 1,2 Kilometer lange Straße bis Mitte Juli fertig saniert ist. Daraus wird allerdings nichts. Laut Wachtbergs Gemeindesprecherin Margrit Märtens wird mit einer Fertigstellung Ende September 2022 gerechnet. Einen Grund für die Verzögerung nannte sie indes nicht, Probleme bei der Lieferung oder Beschaffung von Baumaterialien würde es aktuell aber nicht geben.

Neue Gehwege in Villip und Holzem

Wie berichtet, hatte die Gemeinde Mitte Januar mit den Arbeiten begonnen. Zuvor hatten sich einige Anwohner darüber geärgert, dass die Straße zu früh gesperrt wurde. Es sei üblich, dass die Verantwortlichen für Straßenbaumaßnahmen 72 Stunden vor dem Beginn der Arbeiten Schilder an den Seiten der Straße aufstellen, „um auf die bevorstehenden Verkehrseinschränkungen hinzuweisen“, so Märtens damals. Bei der umfangreichen Baumaßnahme ist die grundhafte Sanierung der Fahrbahn zwischen der Holzemer Straße 40 in Villip und der Krahnhofstraße 32 in Holzem geplant. Zwischen den Straßen Am Steinbruch und Wachtbergweg wird ein neuer Gehweg gebaut, der weitestgehend fertig ist. Auch der Heidegartenweg in Holzem wird künftig über eine Gehweganbindung zum Ortskern verfügen.

Moderne Haltestellen in Villip

Ganz besonders fallen aber die neuen Haltestellen in Villip ins Auge. Diese sind nicht nur barrierefrei, sondern präsentieren sich auch als die modernsten Bushaltestellen auf dem Gemeindegebiet. Beide haben begrünte Dächer und ein eigenes Solarpanel, um die Haltestellenbeleuchtung mit Strom zu versorgen. Dafür, dass am Tag dort nur dreimal Busse halten, wirken die Haltestellen überdimensioniert, die Straße ist zudem in diesem Bereich auf einen Fahrstreifen verengt. Genauso war es aber auch immer geplant, verdeutlicht Märtens gegenüber dem GA. Der Ausschuss für Infrastruktur und Bau der Gemeinde hatte sein Okay gegeben.

„Die Haltestellen werden stets – sofern möglich – mit 18 Metern Buskaplänge ausgebaut, sodass ein barrierefreier Einstieg an allen Türen gewährleistet werden kann“, so Märtens. Die Gehwegbreiten seien Norm konform gemäß den üblichen Richtlinien für den Straßenbau und den Fördervorgaben. Passanten, die sich an den GA gewendet hatten, hatten in den vergangenen Tagen beobachtet, dass Vögel die neuen Bushaltestellen zu spät erkennen und gegen das Glas geflogen sind. Eine Kennzeichnung für die Vögel werde noch erfolgen, erklärte die Gemeindesprecherin.

