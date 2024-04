Blütenpracht in der Region Dreiste Diebe stehlen Bäume auf der Apfelroute

Der Winter war so ganz nach dem Geschmack von Gerd Moog vom Lindenhof in Fritzdorf. Lang anhaltender Regen hat den Boden sehr gut durchfeuchtet. Ideale Bedingungen, um in die neue Vegetationsperiode zu starten. Auch die sommerlichen Temperaturen, die es schon gab, betrachtet er zufrieden. Kein Vergleich zum vergangenen Jahr. „Die Blüte ist in diesem Jahr rund 14 Tage früher als üblich“, sagt Moog mit Blick auf die Bäume seiner Plantage.