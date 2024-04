Angst vor Hochwasser Bauprojekt „Zur Traube“ in Wachtberg stößt weiterhin auf Ablehnung

Das umstrittene Bauprojekt „Zur Traube“ in Niederbachem sorgt weiterhin für Kontroversen. Steht die Gemeinde – und mit ihr einige Anlieger – dem Vorhaben, in dem ehemaligen Gasthof ein Generationenwohnen zu installieren, kritisch gegenüber, werben die Investoren für ihre Idee. Die Frage, wie es mit dem Projekt weitergeht, wird vielfach diskutiert, so auch jüngst im Niederbachemer Ortsausschuss.