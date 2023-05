Schule in Wachtberg soll bis zum Sommer saniert sein Hans-Dietrich-Genscher-Schule erhält auch eine neue Lüftung

Was den Bereich der unmittelbar in das Gebäude integrierten Grundschule angehe, seien die Arbeiten abgeschlossen. „Wenn alle Schlussabrechnungen vorliegen, kann für diesen Bereich die ,Corona-/Lüftungsförderung‘ abgerufen werden“, so Schmidt. Damit spielte er darauf an, dass die Gemeinde bei der Finanzierung der Baumaßnahmen im Schulzentrum verschiedene Fördertöpfe in Anspruch nehmen kann.