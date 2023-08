Unbekannte stehlen Einnahmen Circus Aladin sitzt auf einem Feld in Wachtberg fest

Doch warum waren die Wohnwagen in Berkum unverschlossen? Sina Trumpf, in deren Wagen sich der Tresor befand, hat dafür eine Erklärung: „Während der Vorstellung geht meine Tochter in den Wagen und zieht sich um. Daher ist er unverschlossen.“ Zum Zeitpunkt des Diebstahls habe die 39-jährige Artistin eine Luftnummer vorgeführt. Ihre Tochter sei dieses Mal aber nicht in den Wagen gegangen. „Zum Glück“, so Trumpf. Trumpf ist es auch, die die Finanzen im Zirkus beisammen hält. Sie macht die Kasse, hat daher auch den Tresor. Andere Familienmitglieder haben ihr ihr Geld anvertraut, um es in dem Tresor zu lagern. „Vermutlich wurden wir ausgekundschaftet. Der Diebstahl hat mutmaßlich sieben Minuten gedauert“, so Trumpf. Von den Unbekannten wurde auch der Wohnwagen ihres Sohnes durchsucht.