Familienzentrum in Wachtberg Katholische Bücherei in Berkum sucht händeringend Ehrenamtliche

Im Ehrenamtsforum der Gemeinde sind zwei Tätigkeiten ausgeschrieben, zur Mitarbeit und als Leitung. Angesprochen sind alle, die eine neue Herausforderung suchen und denen Lesekompetenz von Kindern und Erwachsenen am Herzen liegt. Die Öffnungszeiten der Bücherei sind normalerweise Mittwoch und Freitag jeweils von 14 bis 15.30 Uhr im Katholischen Familienzentrum Berkum, Am Bollwerk 13. „Bei guter personeller Auslastung kann sie vielleicht wieder auch am dritten Sonntag im Monat von 11.15 bis 12.45 Uhr nach der Familienmesse geöffnet werden“, so der Aufruf. In der Vergangenheit war die Öffnung am Sonntag mit einem Büchereicafé verbunden, das ebenfalls reaktiviert werden könnte.