Bagger sollen im Frühjahr rollen : So geht es mit der Stepke-Kita in Berkum weiter

Berkum Der Betreiber der an der Alten Molkerei in Berkum geplanten Kita macht Probleme in der Baubranche für die verzögerte Umsetzung verantwortlich. Doch nun soll es bald weitergehen.

Step Kids ist kein Unbekannter in der Branche. Alleine in Nordrhein-Westfalen betreibt die Firma nach eigenen Angaben 22 sogenannte Stepke-Kitas, darunter ist bereits eine Einrichtung in Wachtberg, die Schatzkiste in Berkum. Die eröffnete Zweigruppig 2016 in den Räumen des Limbachsaals – Vermieter ist die Gemeinde – und sollte eigentlich möglichst zügig in den Neubau an der Alten Molkerei umziehen, so Bürgermeister Jörg Schmidt. Denn die Gemeinde brauche den Limbachsaal, um dort übergangsweise die Kita aus Ließem unterzubringen, die im Ort einen Neubau bekomme.