Einbruch in Wachtberger Bankfiliale : Unbekannte wollten Geldautomaten in Berkumer Einkaufszentrum sprengen

Als es den Tätern nicht gelang, den Automaten zu sprengen, flüchteten sie. Foto: Axel Vogel

Berkum Wieder haben Unbekannte in der Region versucht, einen Geldautomaten zu sprengen: dieses Mal in Berkum. Erst am Donnerstag hatte die Sprengung eines Geldautomaten in Merten für Schaden gesorgt.



Von Axel Vogel und Christine Bähr

Gerade mal zwei Tage nach Sprengung eines Geldautomaten in Bornheim haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag versucht, einen Geldautomaten im Einkaufszentrum in Wachtberg-Berkum zu sprengen. Dies bestätigte eine Sprecherin der Bonner Polizei. Nachdem die Täter die Schiebetüren einer Kreissparkassenfiliale um 1.30 Uhr geöffnet hatten, lösten nach GA-Informationen eine Vernebelungsanlage sowie Lichter aus, welche die Eindringlinge daran hinderten, den Geldautomaten aufzubrechen. Dann hätten die Unbekannten versucht, den Automaten zu sprengen. Als das ebenfalls nicht gelungen sei, hätten die Täter die Flucht ergriffen.