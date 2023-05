Mehrere Fälle in den letzten Tagen Wachtberger Bolzplatz durch Vandalismus beschädigt

In den vergangenen Tagen kam es auf den Bolzplätzen in Wachtberg-Gimmersdorf und Ließem offenbar zu Fällen von Vandalismus. Am Samstagmorgen musste etwa die Freiwillige Feuerwehr Wachtberg eine wilde Feuerstelle auf dem Bolzplatz in Wachtberg-Ließem löschen.