Nach Fällen in der Region Nachgewiesener Fall der Blauzungenkrankheit in Bonn

Auch zwischen den Arten unterscheiden sich die Krankheitsanzeichen, so die Experten. Bei Schafen deuten etwa sieben bis acht Tage nach der Infektion erste Symptome wie erhöhte Körpertemperatur, Apathie und Absonderung von der Herde auf die Blauzungenkrankheit hin. Bald nach dem Anstieg der Körpertemperatur schwellen die geröteten Maulschleimhäute an. Danach kommt es zu vermehrtem Speichelfluss und Schaumbildung vor dem Maul. Die Zunge schwillt an, wird blau und kann aus dem Maul hängen. Die klinischen Symptome bei Rindern sind von der Art her ähnlich, aber in der Regel weit weniger ausgeprägt. Neben den schmerzhaften Hautentzündungen am Kopf kommt es auch häufig zu Entzündungen an den Geschlechtsorganen, den Zitzen und Klauen. Neben Leistungseinbußen durch Milchrückgang, Gewichtsverlust und Fehlgeburten führen schwere Verlaufsformen vor allem bei Schafen zu hohen Sterblichkeitsraten.