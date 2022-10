Ermittlungserfolg in Wachtberg : Mutmaßliche Trickbetrüger verletzten Polizisten bei Festnahme

Wachtberg Die Bonner Polizei hat in Wachtberg zwei Frauen und einen Mann festgenommen, die als Geldabholer in einem Fall von Telefonbetrug unterwegs waren. Am Montag war das Trio den Beamten ins Netz gegangen.



Zuvor hatten Betrüger am Telefon eine 84-Jährige aus dem Ort ins Visier genommen, die allerdings misstrauisch geworden war und die Polizei verständigt hatte. Entsprechend waren dann bei dem verabredeten Treffen mehrere Zivilbeamte vor Ort. Der 47 Jahre alte Mann sitzt nach Polizeiangaben aktuell in Untersuchungshaft. Über Beteiligte im Hintergrund wurde zunächst nichts bekannt. Bei der Festnahme wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Die Seniorin soll bereits in der vergangenen Woche von den Telefonbetrügern kontaktiert worden sein, erklärt die Polizei. Ein Anrufer gab sich demnach in dem Telefongespräch als Bankmitarbeiter aus und tischte der 84-Jährigen folgende Lügengeschichte auf: Auf ihrem Konto würden sich angeblich 2000 Euro Falschgeld befinden. Die Frau solle genau diesen Betrag von ihrem Konto abheben, ihn so aus dem Geldkreislauf herausholen und an Geldabholer übergeben. Das Falschgeld würde dann ausgetauscht und später wieder an die 84-Jährige übergeben. Tatsächlich fand dann nach Polizeiangaben eine Geldübergabe am vergangenen Freitag am Wohnort der Frau in Niederbachem statt.

Seniorin wird erneut um Geld gebeten

Am vergangenen Sonntag wurde die Seniorin dann erneut angerufen. Die Betrüger wollten offensichtlich mehr. Diesmal sprach die 84-Jährige mit einer angeblichen Kriminalbeamtin, die weitere mehrere Tausend Euro forderte. Eine erneute Geldübergabe wurde für den Montag vereinbart.

Der Frau waren nun offenbar Zweifel gekommen, sie schilderte das Geschehen die Polizei. Beamte warteten bei der erneuten vereinbarten Geldübergabe am Montag auf die Abholer in Niederbachem. Als ein Auto mit den drei Verdächtigen zur verabredeten Zeit vorfuhr, griffen die Polizisten zu.

Während ein Beamter sich dabei in das geöffnete Fahrzeug lehnte, um die Fahrerin festzunehmen, trat die Frau aufs Gaspedal. Der Beamte wurde vom anfahrenden Wagen einige Meter mitgezogen. Ein weiterer Polizist, der sich vor den Wagen stellte und die Fahrerin zum Halten aufforderte, wurde von dem Auto touchiert.

Kurz darauf sei es den Beamten gelungen, den Fahrzeugschlüssel aus dem Zündschloss zu ziehen und und den Wagen so zum Stehen zu bringen, heißt es in der Mitteilung. Beide Polizeibeamte wurden leicht verletzt. In ein Krankenhaus musste keiner von beiden, so ein Sprecher der Bonner Polizei auf GA-Anfrage.

Trio ist der Polizei bekannt

Neben der 32-jährigen Fahrerin wurden ein 47 Jahre alter Mann und eine 47-jährige Frau aus dem Auto vorläufig festgenommen. Alle drei seien polizeibekannt. Der 47-jährige wurde auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in Untersuchungshaft schickte. Die Frauen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Im vergangenen Jahr waren drei Senioren in Bad Godesberg und Wachtberg Opfer von Betrügern geworden. Ein älteres Ehepaar wurde mit angeblichen Coronatests ausgetrickst, eine 70-Jährige in Wachtberg mit der Enkeltrick-Methode. In einem Strafverfahren, dem sich die drei jetzt Beschuldigten stellen müssen, droht dem Trio laut Behörden nun jeweils bis zu zehn Jahre Haft.