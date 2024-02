Feuerwerk in Wachtberg Bürger fordert Böllerverbot rund um Fachwerkhäuser

Böllern an Silvester ist ohnehin ein umstrittenes Thema. Lieben die einen die bunten Raketen, sprechen die anderen von Umweltverschmutzung, Geldverschwendung und einer Zumutung für Tiere. Auch in Wachtberg wird über das Thema kontrovers diskutiert, an einigen Stellen – wie am Rodderberg – gilt wegen der in Naturschutzgebieten geltenden Regeln bereits ein Böllerverbot, an anderen Orten wird es gefordert.