Rathaus in Wachtberg Bürgermeister Jörg Schmidt ist nach Schlaganfall in Klinik

Der Wachtberger Bürgermeister Jörg Schmidt (CDU) wurde am Wochenende wegen eines medizinischen Notfalls behandelt und in ein Bonner Krankenhaus eingeliefert. Schmidt sagte dem GA am Donnerstag auf Anfrage, dass er am Sonntag einen Schlaganfall erlitten habe und von einem Rettungswagen in die Bonner LVR-Klinik gebracht worden sei.