Nach Messerangriff in Berkum Wachtberger Bürgermeister will Sicherheit in Flüchtlingsunterkunft prüfen

Vor allem was das Thema „Betreuung“ von Geflüchteten angeht, spricht der Bürgermeister in seiner Gemeinde von einer „vorbildlichen Arbeit“. Zwei Hausmeister und drei Sozialarbeiter würden sich täglich um das Wohlergehen wie aber auch die Integration der Flüchtlinge in den insgesamt drei Unterkünften der Gemeinde in der Alten Schule am Bollwerk sowie am Geronshof, beide in Berkum, sowie um die Unterkunft im Villiper Gewerbegebiet kümmern.