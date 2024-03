Nach Ausweichmanöver Bus kracht in Oberbachemer Bushaltestelle

Ein Linienbus ist am Donnerstagnachmittag in eine Bushaltestelle in Wachtberg-Oberbachem gekracht und hat so einen immensen Sachschaden verursacht. Nach Informationen des Fahrdienstleiters befuhr der RVK-Linienbus die L123 in Fahrtrichtung Niederbachem, als der Bus von einem Motorrad auf Höhe der Bushaltestelle Raiffeisenbank überholt wurde. Da dieser Streckenabschnitt in einer Engstelle liegt und sich darüber hinaus auch eine Verkehrsinsel an der Stelle befindet, wollte der Busfahrer der gefährlichen Situation ausweichen und scherte nach rechts aus. Dabei prallte der fahrende Bus mit dem Seitenspiegel gegen die Haltestelle und zertrümmerte die gesamte Glasfront des Häuschens. Das Häuschen wurde stark beschädigt, auch der Bus wurde beim Unfall beschädigt.