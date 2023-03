Gesang in Wachtberg Bekannte Pianistin wird Chorleiterin in Adendorf

Chöre in Wachtberg

Die Proben des Chors Eintracht Adendorf finden in der Alten Schule gegenüber der Feuerwehr auf der Töpferstraße jeden Donnerstag ab 19.30 Uhr statt. Informationen erhält man unter eintracht-adendorf@web.de oder unter 0157/72772730 bei der Vorsitzenden. Ebenfalls auf der Suche nach neuen Stimmen ist der Gospelchor. Hier ist Cornelia Hartmann unter 0163/9643105 Ansprechpartnerin. Der Gospelchor probt in der Regel dienstags ab 19 Uhr in der katholischen Kirche Sankt Marien in Berkum. Den Männerchor in Fritzdorf findet man jeden Dienstag ab 19.30 Uhr in der Schmiedegasse 15 in der ehemaligen Kneipe zur Schwalbe. Weitere Informationen zu den Chören Wachtbergs finden Interessierte unter www.wachtberg.de, Stichwort Tourismus, Freizeit und Kultur / Gesang.