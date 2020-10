Spiegelbild des Ländchens : Neuer Jahreskalender zeigt Schönheit von Wachtberg

Der Kalender

Wer den Wachtberg-Kalender 2021 käuflich erwerben möchte, bekommt den Kalender in der Wachtberg-Apotheke in Berkum sowie unter anderem bei allen Bankgeschäftsstellen in Wachtberg. Er kostet 15 Euro. Der Erlös des Kalenders kommt traditionell kulturellen und künstlerischen Projekten in Wachtberg zugute.