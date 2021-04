Standort bleibt : Deutsche Post hält an Filiale in Villip fest

Deutsche Post hält an Filiale in Villip fest

Villip Die kleine Postfiliale in Villip bleibt den Kunden auch nach dem Ausscheiden von Elisabeth Gertzmann erhalten. Die 72-Jährige erinnert sich an schöne und gefährliche Momente: Bei einem Überfall 1991 reagierte sie äußerlich gelassen.

Im Jahr 1941 hatte die Post ihre Filiale in Villip eröffnet, berichtet Elisabeth Gertzmann. Sie selbst zog 1975 in den Ort und ist bis heute bei manchen als die „Christel von der Post“ bekannt. Von 1989 bis 2005 und im Ruhestand von 2011 bis zum vergangenen Jahr arbeitete sie selbst in der Filiale. 2020 zog sich die beinahe 72-Jährige zwar aus dem Tagesgeschäft zurück. Die Filiale soll aber nach 80 Jahren auch weiter im kleinen Haus an der Holzmer Straße 7 untergebracht bleiben.