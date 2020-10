Kostenpflichtiger Inhalt: Abschied vom Wachtberger Rathaus : Dienstzeit von Bürgermeisterin Renate Offergeld endet

Aus dem Dienstbüro der Bürgermeisterin wechselt das Werk des Wachtberger Malers Manfred Niche nun ins Privathaus von Renate Offergeld. Foto: Axel Vogel/AXEL VOGEL

Interview Wachtberg Nach sechs Jahren übergibt Bürgermeisterin Renate Offergeld das Amt nun an Jörg Schmidt. Was sie alles aus ihrem Büro mitnimmt, auf welche Erfolge sie zurückblickt und was sie gerne noch umgesetzt hätte, darüber spricht die 69-Jährige im Interview.