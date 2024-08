Hilfreiches Baumkataster Diese Bäume müssen in Wachtberg dringend gefällt werden

In Zeiten von Klimawandel und Hitzeperioden deutlich jenseits der 30 Grad avancieren Bäume zu einem immer wertvolleren Gut. Und zwar nicht nur weil sie Schatten spenden. Hinzu kommt, dass Linden, Ahorn und Co auch zu einer Verbesserung des örtlichen Klimas beitragen und zudem noch CO 2 binden. Von daher war es schon eine Nachricht, als Wachtbergs Beigeordneter Swen Christian am Rande des Ausschusses für Infrastruktur und Bauen vor den Sommerferien mitteilte, dass die Gemeinde in der Pflicht sei, Dutzende Bäume auf ihre Standfestigkeit und auf ihr Gefährdungspotenzial zu überprüfen. Einige Bäume, so Christian, müssten wahrscheinlich dann auch am Ende gefällt werden. Wie der Beigeordnete jetzt auf Nachfrage erklärte, leiste der Verwaltung bei der Überprüfung des Zustands des Baumbestandes ein bereits vor mehreren Jahren eigens eingeführtes Kataster gute Dienste.