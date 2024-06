Wachtberger kümmter sich ums Klima „Ich möchte die Leute durch Überzeugung und positive Beispiele mitreißen“

In den 1980er-Jahren trieb die Angst vor saurem Regen und dem drohenden Waldsterben zahlreiche Menschen in der Bundesrepublik um. Die Verbrennung von Kohle, Gas und Öl sorgte nicht nur dafür, dass säurebildende Abgase in die Atmosphäre gelangten und sich über Niederschlag als giftige Schadstoffe in den Böden verteilten, sondern auch dafür, dass zahlreiche Menschen für den Umweltschutz aufstanden. Der Wachtberger Dieter Hering-Schacht gehört dazu. Ihn hat das Thema bis heute nicht losgelassen, weshalb er sich für das Amt als Klimapate der Gemeinde Wachtberg gemeldet hat. Dem GA hat der 70-Jährige erzählt, worauf es ihm in seinem Ehrenamt ankommt und warum die Bundespolitik der letzten Monate seinen Job erschwert.